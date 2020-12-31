Kaymakam ve Belediye Başkanı halkı su tasarrufu seferberliğine çağırdı
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Kaymakam ve Belediye Başkanı halkı su tasarrufu seferberliğine çağırdı

31.12.2020 14:33 | Son Güncelleme: 31.12.2020 14:33
Kaymakam ve Belediye Başkanı halkı su tasarrufu seferberliğine çağırdı

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, içme suyu tasarrufu konusunda halkı seferberliğe davet etti.

Suluova Kaymakamı Abdullah Şen ile Belediye Başkanı Fatih Üçok, içme suyu tasarrufu konusunda halkı seferberliğe davet etti.

Suluova Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Kaymakam Şen, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan istatistiklere göre Suluova ilçesinin ülke genelindeki en kurak bölgelerden biri olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Mevsimsel yağışların olmaması nedeniyle bölgede olağanüstü bir kuraklık dönemi yaşandığını ifade eden Şen, "Topyekun içme suyu tasarrufuna yönelik seferberlik ilan edip su kullanımında çok hassas davranmamız lazım. Bu işin şakası yok, yaz ayları gibi kuraklık devam ederse Allah korusun büyük sıkıntılar çekebiliriz. İçme suyu konusunda tasarruf tedbirlerini uygulamamız lazım. Suyu kullanırken asla israf etmemiz lazım, edenleri de uyarmamız lazım." dedi.

Üçok da mevcut içme suyu kaynaklarının ciddi oranda azaldığına dikkati çekerek, "Pandemi kadar bizi çok korkutan kuraklıktır. Durum bu kadar vahim ve ciddidir. Yapmamız gereken, tasarruflu su tüketimini kendimize siar edinmemiz lazım. Bilinçli içme suyu tüketimi konusunda farkındalık oluşturmalıyız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Arslan

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