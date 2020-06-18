Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Aslan'dan Kızılay'a ziyaret
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Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Aslan'dan Kızılay'a ziyaret

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Türk Kızılayı Van Şubesini ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Aslan'dan Kızılay'a ziyaret
18.06.2020 15:35 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:43

İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan Türk Kızılayı Van Şubesini ziyaret etti.

Türk Kızılayı'nın ihtiyaç duyulan her zaman vatandaşların yanında olduğunu belirten Aslan, "Türk Kızılayı ihtiyaç sahiplerine yardım elini her daim uzatmış, görev ve sorumluluğunun bilinciyle hareket eden bir kurum olmuştur. Bu anlamda çok büyük başarılara imza atan Kızılay Van Şubemizin başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Türk Kızılayı Van Şubesi Başkanı Mehmet Uğur Demiroğlu da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kendilerine her zaman destek olan Aslan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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