Kaymakam ve Başkanlar tekerlekli sandalyelere bindi
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Kaymakam ve Başkanlar tekerlekli sandalyelere bindi

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve şehrin gerçek anlamda ilk engelsiz oyun parkı açıldı.

Kaymakam ve Başkanlar tekerlekli sandalyelere bindi
27.08.2020 11:10 | Son Güncelleme: 27.08.2020 11:16

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve şehrin gerçek anlamda ilk engelsiz oyun parkı açıldı. Açılış sonrası başkanlar tekerlekli sandalyelere binip engellilere yönelik yapılan oyun gruplarını denedi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından hayata geçirilen yeni bir proje ile engellilere yönelik engelsiz oyun parkı açılışı gerçekleştirildi. Daha önce atıl durumda olan oyun parkında bulunan bazı oyun grupları yeniden düzenlenerek, engelli vatandaşlarında faydalanabileceği hale getirildi. Gerekli iç ve dış çevre düzenlemesi de yapıldıktan sonra açılan oyun parkında, çocukların yanı sıra engelli vatandaşlarda parkta bulunan oyun gruplarında eğlenebilecek. Açılış sonrasında parkta ilk denemeyi başkanlar yaptı. Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, açılış kurdelesini kestikten sonra tekerlekli sandalyelerle engelsiz oyun parkını gezdi. Tekerlekli sandalyelerde zor anlar yaşayan başkanlara programa katılan katılımcılar ve çalışanlar yardım etti.

Engelsiz oyuna parkına şehidin ismi verildi

Programda konuşan Başkan Yüksel, "Engelli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirerek, şehrimize kazandırdığımız engelsiz oyun parkının açılışındayız. Çınarlı ve Aydoğdu Mahallelerimizin kesiştiği bu noktada 2011 yılında inşa edilen bir süre halkımıza hizmet verdikten sonra kaderine terk edilen oyun parkımızı sil baştan yenileyerek çocuklarımızın, engelli kardeşlerimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklarımıza armağan edeceğimiz bu parka Tekirdağlı şehidimiz Gökmen Yavuz'un adını, hatırasını yaşatmak için burada da güzel bir yatırım yapmış olduk. Süleymanpaşa Belediyesi olarak bu ve buna benzer parklarla birlikte bu yıl içerisinde 30'a yakın park yapmış olacağız" dedi.

Tekerlekli sandalyelerde engellilere yönelik oyun gruplarında ilk denemeyi yapan başkanlar, bir süre parkı gezdikten sonra program sona erdi.

Engelsiz oyun parkı açılış programına, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin'in yanı sıra engelli vatandaşlar katıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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