Kaymakam ve Başkan denetimde
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Kaymakam ve Başkan denetimde

01.10.2020 17:04 | Son Güncelleme: 01.10.2020 17:08
Kaymakam ve Başkan denetimde

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri kapsamında Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü denetime çıktı.

Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen korona virüsü denetimleri kapsamında Bayat Kaymakamı Mustafa Çelik ve Belediye Başkanı Ekrem Ünlü denetime çıktı.

Zabıta, emniyet, jandarma ekiplerinin katıldığı denetimlerde vatandaşlar, hijyen, maske ve sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

Korona virüs salgını kapsamında alınması gereken önlem ve uyulması gereken kurallar konusunda esnafa ve vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunan Çelik ve Ünlü, uygulanan tedbirlerin devam edeceğini, kişilere gerekli uyarılar ve bilgilendirmeler yapıldığını, kurallara uymamakta ısrar edenlere de gerekli cezai işlem uygulanacağını söylediler.

Vatandaşlara kurallara uymaları için çağrıda bulunan Çelik ve Ünlü, "Vatandaşlarımızın bir kısmı kurallara uymadığı zaman risk ortaya çıkıyor. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Mamak'ta da gün boyu denetim yapacağız. Denetimin amacı ceza kesmenin ötesinde rehberlik etmek, yeniden kurallara uyma noktasında bir hassasiyet oluşturmaktır" dedi. - ÇORUM

Kaymakam ve Başkan denetimde
Kaymakam ve Başkan denetimde

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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