Kaymakam, vatandaşların istek ve taleplerini evlerinde dinledi

SAKARYA (İHA) - Afyonkarahisar Dazkırı Kaymakamı Sercan Sakarya, köy ziyaretleri kapsamında vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinlemeye başladı.

Kaymakam Sakarya ilçeye bağlı Bozan köyünde hane ziyaretleri gerçekleştirildi. Ziyarette hane halkıyla sohbet eden Kaymakam Sakarya, vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Ailelerin eğitim gören çocuklarına her türlü desteğin verileceğini dile getirerek yanlarında olduğunu belirtti.

Öte yandan, Kaymakam Sakarya'ya ziyaretlerinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Soner Mutlu ve Bozan Köyü Muhtarı Sami Ayyıldız'da eşlik etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı - Yerel