Kaymakam, vatandaşla diyalog için Kürtçe öğreniyor

HASAN NAMLI - Şırnak'ın Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, vatandaşla iletişimini güçlendirmek için Kürtçe öğreniyor.

İlçeye yaklaşık 10 ay önce atanan Kaymakam Pendik, Kürtçe konuşan vatandaşlarla, ana dillerinde diyalog kurmak için Kürtçe öğrenmeye karar verdi.

Kitaplardan Kürtçe öğrenmeye başlayan Pendik, öğrendiklerini zamanla Kürtçe bilen personel ile geliştirdi.

Kendisini ziyarete gelen veya ziyaret ettiği esnaf ve vatandaşlarla ana dillerinde konuşarak gönülleri fetheden Pendik'in hedefi, bu dili ilçedeki vatandaşlar kadar iyi konuşabilmek.

Vatandaşlarımızın dilini koruduğumuzda gönül bağı kuvvetlenecek"

Pendik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşla devlet arasındaki gönül bağını geliştirmek için Kürtçe öğrenmeye başladığını söyledi.

İlçedeki vatandaşların Türkçeyi güzel bir şekilde öğrenip konuştuğunu gördüğünü ifade eden Pendik, "İlçede görev yaptığım sürede, buradaki kardeşlerimin konuştuğu kadar Kürtçe konuşma hedefini koydum." dedi.

Pendik, yetkililere derdini anlatmak isteyen vatandaşın Türkçeyi tam olarak konuşamama endişesiyle çekingen davrandığını dile getirerek, yaşlı vatandaşları makamında Kürtçe "hoş geldiniz" diyerek karşıladığında, kendisini evlatları, makamı da evleri gibi gördüklerini belirtti.

Kürtçe "başınız sağ olsun", "elinize sağlık" dediğinde vatandaşın çok memnun olduğunu anlatan Pendik, çekingenliğini üzerinden atan vatandaşın derdini rahatlıkla ifade edebildiğini, bu sayede mevzuat ve imkanlar ölçüsünde sorunlara daha rahat çözüm ürettiklerini aktardı.

Pendik, vatandaşlarla ana dillerinde iletişim kurmanın önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kürtçe, Türkiye Cumhuriyeti'nin asli ve birinci sınıf vatandaşı olan Kürt kardeşlerimizin dilidir. Devlet olarak buna sahip çıkmamız gerekiyor. Biz sahip çıkacağız ki ülkemize düşman olanlara, vatandaşlarımız arasında fitne ve fesat çıkarmak isteyen odaklara malzeme vermeyelim. Kürtçe ve diğer etnik kökenden olan vatandaşlarımızın dilini devlet olarak koruduğumuzda görülecek ki; vatandaşlarımızla gönül bağı kuvvetlenecek. Terör, fitne, fesat odaklarının da kurmuş olduğu planlar başarısızlığa uğrayacaktır."

"Kürtçe konuşması bizim için büyük şeref"

İlçedeki vatandaşlardan Ali Özdemir, Kürtçe yaptığı açıklamada, Kaymakam Pendik'in bu davranışının, örnek olması temennisinde bulundu.

Özdemir, ilde daha önce yaşanan sıkıntılara işaret ederek, "Kaç yıldır memleketimizde sıkıntı fazlaydı. Allah devletimizden razı olsun. Şefkat elini vatandaşın başından eksik etmiyor. Kaymakamımızın kahvede, sokakta Türkçe bilmeyen kadınlarımız ve yaşlılarımızla Kürtçe konuşması bizim için büyük şeref. Bu durumdan çok mutlu oluyoruz." diye konuştu.

Hurşit Dereli, Pendik'in ilçeye geldiği günden bu yana halkla iç içe olma gayretini değerli bulduklarını aktardı.

"Kaymakamımızın kendisini bizden biri olarak görmesinden dolayı gayet memnunuz. Büyüklerimizin çoğu doğru, düzgün Türkçe bilmiyor." ifadelerini kullanan Dereli, Pendik'in Kürtçe öğrenerek, onların da dertlerine derman olabildiğini kaydetti.

Ekrem Öter de Kürtçe öğrenen Pendik'in Türkçe bilmeyenleri anlayabilmesinin çok güzel olduğunu belirtti.

Kaynak: AA