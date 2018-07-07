Kaymakam Vardar, Kapıköy'deki Çalışmaları İnceledi

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, Van'ın, İran'la bağlantısının sağlandığı Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yapılan çalışmaları inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Vardar, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın ülke için çok önemli bir sınır kapısı olduğunu söyledi.

Vardar ayrıca, "Kapıköy Gümrük Kapısı'nda çalışmalar tamamlandığında ülkemiz için turizm ve ekonomi alanında önemli kazanımlar sağlayacak. Modern ve muhteşem bir sınır kapısı olacak. Ülkemiz ve halkımız için hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.