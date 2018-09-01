Kaymakam Vardar'dan Taziye Ziyareti

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Ferhat Vardar, Kore gazisi İbrahim Tasa'nın vefatı dolayısıyla ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İlçesinin Çırak Mahallesi'nde vefat eden Tasa için ailesine ziyarette bulunan Vardar, başsağlığı dileğinde bulundu.

Vardar, ziyaretinde yaptığı konuşmada, Kore gazisi Tasa ile törenlerde sürekli bir araya gelip sohbet ettiğini dile getirerek, "Resmi tören ve protokolde yeri sürekli hazırdı ancak son günlerde yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı katılamıyordu. Vefatı hepimizi üzmüştür." dedi.

Vardar'a ziyaretinde kurum amirleri eşlik etti.