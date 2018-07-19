Kaymakam Vardar, Çalışmaları İnceledi

Özalp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ferhat Vardar, mahallelerde devam eden çalışmaları inceledi.

Vardar, kurum amirleriyle ilçenin Yavuzlar, Yukarı Yorganlı ve Aşağı Yorganlı mahallelerinde yapılan parke, yol, su, elektrik ve drenaj çalışmalarını inceledi.

Köylülerle sohbet ederek sıkıntılarını dinleyen Vardar, çalışmaların en kısa zamanda yapılacağını belirtti.

Vardar'a Yazı İşleri Müdürü Osman Durmuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Salih Aksoy, teknik personel ve mühendisler eşlik etti.