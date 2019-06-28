Kaymakam Uzan, yol çalışmalarını inceledi

Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, ilçeye bağlı Gündüzü grup köy yolunda yapılan çalışmaları inceledi.

Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, Gündüzü grup köy yolunda başlatılan asfalt ve yol genişletme çalışmaları devam ediyor.

Kaymakam Uzan da, yolda başlatılan birinci kat asfalt çalışmalarını inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Vatandaşlara daha iyi ulaşım imkanı sunmak için çaba gösterdiklerini belirten Uzan, "Bu kapsamda Köylere Hizmet Götürme Birliğimiz tarafından ihalesi yapılan BSK asfalt çalışmalarına başladık. Yıllardır sorun olan bozuk yolları onarıp, dar yolları genişleterek ilçemizin yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz. Yolun medeniyet olduğuna inanarak ilçe genelindeki tüm yolları en iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA