Kaymakam Uzan, temizlik çalışmalarını denetledi

Muş'un Bulanık Kaymakamı Hacı Arslan Uzan, Bulanık-Malazgirt kara yolu ve köylerde yürütülen temizlik çalışmalarını denetledi.

Karayolları şefliğiyle Bulanık-Malazgirt kara yolundaki orta refüjlerde temizlik ve ağaç sulama çalışması yaptıklarını belirten Uzan, geçen yıl dikilen akasya ve diğer ağaçlarını korumak ve çevrenin temiz tutulmasını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

İŞ-KUR kapsamında istihdam edilen işçilerle köylerde de çevre temizliği yaptıklarını belirten Uzan, şöyle konuştu:

"Köylerimizin içinden geçen dereler, ana caddeler ve ara sokaklar çöp deryasına dönmüş durumda. Çevreye duyarlı kampanya sürecine başladık. Köylerimize de belirli günler ayırarak muhtarlarımızın nezaretinde çevre temizliğini yapmaya gayret ediyoruz. İŞ-KUR'dan 100 geçici işçi aldık. Bunlar 6 ay süreyle çalışacaklar. Bir kısmını kurumlarda hizmetli olarak çalıştırıyoruz bir kısmını da yürüttüğümüz temizlik çalışmalarına değerlendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA