Kaymakam Uzan onuruna veda yemeği

28.08.2019 11:05

Muş'un Bulanık ilçesinden Çanakkale'nin Ezine ilçesine atanan Kaymakam Hacı Arslan Uzan için veda yemeği düzenlendi.



İlçedeki bir restoranda verilen yemekte konuşan Uzan, 3 yıl boyunca severek hizmet ettiği Bulanık'ta, ilçenin kalkınması için çaba gösterdiğini söyledi.

Kaymakamlık ve belediye başkan vekilliği görevlerinde, ilçenin menfaatine olan hizmetleri yapmaya çalıştığını belirten Uzan, şöyle konuştu:

"Bulanık, gerçekten zor bir ilçe. Seksen bin nüfusu var. Ekip olarak güzelliklerle bugüne geldik. Her kahveye giderek, vatandaşlarla biraya gelip dertlerini dinleyerek hizmet ettik. Çok güzel projeleri hizmete sunduk. Benim buraya gelirken tek derdim vardı, o da sizlere hizmet etmekti. Bir Bulanıklı hemşehri kazandınız. Hepinizden isteğim, hakkınızı helal edin. Çanakkale'ye gelirseniz sizi Ezine ilçesine de bekliyorum."

Programa, Garnizon Komutanı Jandarma Yüzbaşı İsmail Horzum, Cumhuriyet Başsavcısı Erhan Akpınar, Cumhuriyet savcısı İrem Cantürk, hakimler Jale Yiyenoğlu, Neşe Akyıl, Bulanık MYO Müdürü Ahmed Galip Halidi, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Irmak, AK Parti İlçe Başkanı Ali Bulut, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA