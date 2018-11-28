Kaymakam Uzan Mahalle Sakinlerinin Sorunlarını Dinledi

Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Kültür Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalledeki taziye evinde mahalle sakinleri ile bir araya gelen Uzan, yaptığı konuşmada, yapılan hizmetlerin her zaman halk odaklı olması gerektiğini söyledi.

İlçenin çehresini değiştirmek için altyapı, semt pazarı, engelsiz yaşam akademisi, yol çalışmaları ve buna benzer çalışmalara yönelik projeleri hayata geçirmek için çaba gösterdiklerini belirten Uzan, şunları kaydetti:

"Bununla beraber çok meşakkatli olan altyapı çalışmalarından ötürü bazı sorunlar yaşadık. Bizler elimizden geldiğince bu sorunları teftiş edip en aza indirgemeye çalışıyoruz. Seneye inşallah hepiniz evlerinizde Gümüşpınar köyümüzden bağlanan doğal kaynak suyuna kavuşacaksınız.

Saatte 150 litre akacak sularınız ile en büyük sorunu ortadan kaldırmış olacağız. Bugüne kadar ilçemize neler kazandırdık, nerede eksik kaldık bunların istişaresi için sizlerle bir araya gelmek bizim için de iyi oluyor. Sizin düşüncelerinizi almak ve mahallede eksik kalan çalışmaları gidermek için buradayız."

Mahalle sakinleri hizmetlerinden dolayı Uzan'a teşekkür ederek, isteklerini dile getirdi.