Kaymakam Uzan, Mahalle Muhtarları ile Toplantı Yaptı

Muş'un Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, mahalle Muhtarlarıyla makamında bir araya geldi.



Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Uzan, Bulanık ilçesinde bulunan dokuz mahalle muhtarları ile toplantı yaptı. Mahallelerin eksikleri ile ilgili bilgi alan ve isteklerini dinleyen Kaymakam Uzan, eksiklerin hızlı bir şekilde giderilmesi için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi. Muhtarlarla sadece toplantılarda değil, her ortamda, her zaman görüştüklerini ifade eden Kaymakam Uzan, "Zaten olması gereken de bu. Görüşme konusunda da muhtarların her zaman önceliği vardır. Yoğun bir programım olmadığı müddetçe siz değerli muhtarlarımıza kapımız her zaman açık. Mesul olduğunuz mahallerinizin sorunlarını halletmek için ben ve mesai arkadaşlarım her zaman halletmek için yoğun bir mesai sarf ediyorlar. Sizler vasıtasıyla az çok hangi mahallenin ne sorunu var bunlara vakıf olduk artık. Sizlere gelen elektrik, ulaşım gibi konuları ilgili kurumlarla görüşüp çözmeye çalışıyoruz. Tabi işin doğası gereği ihtiyaçlar sonsuz, imkanlar kısıtlı. Biz elimizdeki imkanları vatandaşlarımıza sunmak için gayret sarf ediyoruz. Bizler halkımıza hizmet için varız. Sizlerden gelen görüş ve önerileri yerine getirmek biz idarecilerin asli görevidir" dedi.



Özellikle adrese dayalı nüfus çalışması hakkında siz muhtarlardan büyük destek beklediğinin altını çizen Kaymakam Uzan, "İlçedeki asfalt yol çalışmalarını en kısa zamanda bitireceğiz. Fakir ve mağdur ailelere kömür yardımı yapacağımızı ve özellikle elektrik konusunda gerekli bütün hassasiyeti göstereceğiz. Bu ilçede biz yaşıyorsak devletimiz bu imkanları vatandaşımız için kullanacağız. Yeter ki vatandaşımız rahat bir şekilde yaşamlarına devam etmesi için belediye olarak elimizden gelen bütün çabayı hep beraber sarf edeceğiz" şeklinde konuştu. - MUŞ