Kaymakam Uzan 'In Okul Ziyaretleri

Kaymakam UZAN 'ın Okul ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Dr. Hacı Arslan UZAN beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ETİK ile birlikte ilçemiz Cumhuriyet Ortaokulu ile Mustafa Gülşen ÇINAROĞLU Anadolu lisesini ziyaret etti.