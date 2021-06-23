Kaymakam Uzan 'In Okul Ziyaretleri
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Kaymakam Uzan 'In Okul Ziyaretleri

Kaymakam Uzan 'In Okul Ziyaretleri
Habermetre - Haberler | Toplum

Kaymakam UZAN 'ın Okul ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Dr. Hacı Arslan UZAN beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ETİK ile birlikte ilçemiz Cumhuriyet Ortaokulu ile Mustafa Gülşen ÇINAROĞLU Anadolu lisesini ziyaret etti.

Kaymakam UZAN 'ın Okul ZiyaretleriKaymakamımız Sayın Dr. Hacı Arslan UZAN beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet ETİK ile birlikte ilçemiz Cumhuriyet Ortaokulu ile Mustafa Gülşen ÇINAROĞLU Anadolu lisesini ziyaret etti. Okullarda incelemelerde bulunan Kaymakam UZAN Öğrencilerle sohbet ederek onların istek ve taleplerini dinledi, derslerinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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