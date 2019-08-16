Kaymakam Uzan'dan Malazgirt çağrısı

16.08.2019 09:40

MUŞ (İHA) – Muş'un Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Malazgirt ilçesinde 26 Ağustos günü düzenlenecek olan '26 Ağustos Malazgirt Zaferi' etkinliklerine katılım çağrısında bulundu.

Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan'ın başkanlığında 26 Ağustos Malazgirt Zaferi etkinlikleri hazırlığıyla ilgili olarak yapılan toplantıya STK temsilcileri, muhtarlar ve kurum amirleri katıldı. Toplantıda konuşan Bulanık Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan,"1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına Cumhurbaşkanımız da teşrif edecekler. O nedenle 26 Ağustos'ta o alanı dolduracağımızdan hiç kuşkum yok. Ne kadar katılım olursa, bizler de o kadar memnun oluruz. Onun için ne kadar kalabalık olursak, bu program vesilesiyle de Cumhurbaşkanımıza ve hükümetimize de şükranlarımızı iletme fırsatı bulmuş oluruz. Biliyorum ki halkımız Anadolu'nun Fethi Malazgirt 1071 Anma Programı kutlamalarına katılacak. Cumhurbaşkanımızı ve beraberindekileri de en iyi şekilde karşılayacaktır. Muhtarlarımıza, kanat önderlerimize ve sivil toplum örgütlerimize bu konuda çok iş düşüyor. Halka sizler ulaşacaksınız ve halkın bu kutlamalara katılması için her türlü destek, kolaylık da bizim tarafımızdan sağlanacaktır" dedi. - MUŞ

Kaynak: İHA