Kaymakam Ürkmezer, trafik denetiminde sürücülerle bayramlaştı
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Kaymakam Ürkmezer, trafik denetiminde sürücülerle bayramlaştı

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, trafik denetiminde halkın bayramını kutlayıp sürücülere hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Kaymakam Ürkmezer, trafik denetiminde sürücülerle bayramlaştı
31.07.2020 18:51 | Son Güncelleme: 31.07.2020 19:01

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, trafik denetiminde halkın bayramını kutlayıp sürücülere hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada ayrıca hassas burunlu 'Reus' isimli narkotik köpeği ile durdurulan araçlarda arama yaptı.

Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer beraberindeki Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muhittin Ergen, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Alanya İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Haydar Dursun ile birlikte şehrin girişindeki Alantur mevkiindeki yol kontrol uygulamasında görevli polislerle bayramlaştı. Yol kontrol uygulamasındaki bayramlaşmanın ardından kaymakam Ürkmezer, trafik denetimine katıldı. Denetim sırasında durdurulan araçlardaki sürücü ve yolculara kolonya ve şeker ikram ederek, bayramlarını kutladı. Sürücülere trafik kurallarına uymalarını hatırlatan Ürkmezer, hız ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uygulamada ayrıca durdurulan araçlar hassas burunlu 'Reus' isimli narkotik köpeğinin yardımıyla aramalar yapıldı.

"Tek istediğimiz lütfen trafik kurallarına uyalım"

Kontrol noktasındaki jandarma ve polislerle bayramlaştıklarını aktaran kaymakam Ürkmezer, "Antalya'ya giriş yapan vatandaşlarımıza hoş geldin dedik. Rutin yol ve kontrol uygulamamızı yaptık. Ardından Mahmutlar'da jandarma uygulama noktasında ve şimdi de Alantur'daki uygulama noktasında emniyet personelimizle beraber Alanya'ya giriş yapan yerli yabancı misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Hem de bazı hatırlatmalar yapıyoruz, bayramlarını kutluyoruz. Nedir bu hatırlatmalar; Maske, mesafe, hijyen, araç sürerken en önemlisi trafik kurallarına uymak. Bizler Alanya için 24 saat esasına göre emniyet ve jandarma personelimizle beraber, bütün güvenlik güçlerimizle beraber yerli yabancı misafirlerimizin en huzurlu şekilde bayramlarını geçirmesi için çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bayram süresi boyunca emniyet ve jandarma yaklaşık bin personelle beraber 24 saat esasına göre çalışmaya devam edecek. Vatandaşlarımızdan sizler aracılığıyla tek istediğimiz lütfen trafik kurallarına uyalım. Emniyet kemerimizi takalım, ışıklara uyalım, çocuklar arkada dursun, çocuklarımız eğer görürlerse anne ve babalarını uyarsınlar. Ayrıca maskemizi takalım, mesafe ve hijyeni koruyalım" dedi.

Öte yandan ilçedeki birçok noktada polis ve jandarma ekipleri yol kontrol uygulamasını sürdürdü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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