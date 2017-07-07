Kaymakam Ürkmezer'e Ziyaret

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer'i ziyaret etti.



Kaymakamlıkta gerçekleşen ziyarette konuşan Şahin, Ürkmezer'e görevinde başarılar diledi.



Daha önce Ürkmezer'i makamına gelerek ziyaret etme imkanları olmadığını ifade eden Şahin, "Önemli olan vatandaşımıza hizmettir. Halkımızın devletten beklediklerini gerçekleştirmektir. Gerek kırsal kesimleri içerisinde gerekse belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımız hangi hizmetleri bekliyorlarsa bunların yürütülmesidir. Bu bağlamda şahıslar önemlidir ama ikinci plandadır. Önemli olan devlet işlerinin yürüyor olmasıdır. Bizim için önemli olan o dur. Kaymakamımız büyük bir dirayetle her iki görevi de başarıyla yerine getirecektir." diye konuştu.



Şahin, Ürkmezer'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.