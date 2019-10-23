Kaymakam Ürkmezer'den köy ziyaretleri

23.10.2019 18:32

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alören, Pelitören ve Davutobası köylerinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.

Kaymakam Ürkmezer, ziyaretlerde köy defterlerini imzaladıktan sonra, muhtarlardan ve köy halkından sorunları dinledi.

Vatandaşlardan gelen talepleri not aldıran Ürkmezer, konularla ilgili bağlantılı müdürlüklere talimat verdi.

Ziyaretlerin amacının köylere hizmetin en iyisini ve en kalitesini götürmek olduğunu söyleyen Ürkmezer, vatandaşların hizmetlerden tam anlamıyla yararlanmalarını sağlamaları gerektiğini belirtti.

Muhtarlarla sık sık biraya geldiklerini ifade eden Ürkmezer, "Sorunları ve sıkıntıları yerinde görmek ve anında müdahale etmek yerel yönetimin iyi şekilde uygulandığının göstergesidir. Yerinde yapılan incelemeler sayesinde devletimizin yatırımlarını ve sunduğu imkanları yakından takip etmekle beraber, çözülemeyecek gibi görünen problemlerin kısa vadede çözüme ulaştığını görüyoruz." ifadesini kullandı.

Ürkmezer, köylerdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yakından takip etiklerini dile getirerek, devletin sunduğu imkanlar ve yatırımlar doğrultusunda üreticilere de gereken desteği verdiklerini anlattı.

Kaymakam Ürkmezer, Pelitören köyündeki Şehit Jandarma Er Halil Gözlemeci'nin kabrini de ziyaret etti.

Köy ziyaretlerine, İl Genel Meclis üyeleri Ahmet Sözen, Zafer Özdemir ve Nuri Kırımlı, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Aydın, İlçe Yazı İşleri Müdürü Ayhan Öztekin ve daire amirleri katıldı.

Kaynak: AA