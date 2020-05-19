Kaymakam Ürkmezer'den 19 Mayıs mesajı Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ürkmezer, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına giden yolda 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak ilk ve en anlamlı adımı oluşturan, Türk milletinin bağımsızlığı için kurtuluş meşalesinin ateşlediği tarihin 101. yıl dönümü içerisinde olduklarını belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanmasının ülkenin geleceği ve teminatı olan gençlerle bütünleşme ve onlarla aynı coşkuyu paylaşarak geleceğe umutla bakmayı sağladığını ifade eden Ürkmezer, şunları kaydetti:

"Zulme boyun eğmeyen, esareti kabul etmeyen bir milletin geleceği olan gençlerimizin, modern çağın gereklerine uygun olarak yetiştirilmesi için, bugünün yetişkinlerine düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. Gençlerimizin geleceğe emin adımlarla ve toplumsal faydalarımızı dikkate alarak ailesine ve ülkesine yararlı bireyler olarak yetişmeleri en büyük emelimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşları olmak üzere aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor; Safranbolu hemşehrilerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı içtenlikle kutluyor, sağlık ve esenlikler diliyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA