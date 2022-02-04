Kaymakam Ünsal, karla mücadele çalışmalarını inceledi

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Uğur Ünsal, karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Yaklaşık iki hafta boyunca etkili olan kar ve tipi nedeniyle Sincik ilçesine bağlı bir çok köy yolu ulaşıma kapanmıştı. Yol açma çalışmalarının devam ettiği Sincik ilçesinde, Kaymakam Uğur Ünsal il özel idaresi ekiplerince Sakız Köyü ve Hayırlı Mezrasındaki karla mücadele çalışmalarına katıldı. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu Sakız Köyü ve Hayırlı Mezrasındaki çalışmaları inceleyen Kaymakam Ünsal, çalışmalar hakkında ilgililerden de bilgiler aldı. Kaymakam Ünsal aynı zamanda köylülerle de bir araya gelerek bir süre sohbet edip onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. - ADIYAMAN