Kaymakam Ünsal'dan şehit yakınları ve 102 yaşındaki anneye ziyaret
Trabzon'un Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, Anneler Günü dolayısıyla şehit yakınlarını ve 102 yaşındaki bir anneyi ziyaret etti.
Trabzon'un Şalpazarı Kaymakamı Uğur Ünsal, Anneler Günü dolayısıyla şehit yakınlarını ve 102 yaşındaki bir anneyi ziyaret etti.
Kaymakam Ünsal, sırasıyla Şehit Er Halil Karagöz'ün ablası Zelfi Karagöz, Şehit J. Tbp. Üsteğmen Asım Bayraktar'ın annesi Hanife Bayraktar ve 102 yaşındaki Fatma Gülay'ın Geyikli Mahallesi'ndeki evlerine ziyaret gerçekleştirdi.
Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek gerçekleştirilen ziyaretlerde Kaymakam Ünsal, Trabzon Valiliğince gönderilen hediyeleri şehit yakınları ile 102 yaşındaki Gülay'a takdim etti.
Anneler Günü hediyeleri nelerdir? Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü nedir?
Anneler günü mesajları! Anneler günü sözleri neler? En güzel anneler günü sözleri! Anneler günü ile ilgili en çok beğenilen mesajlar!
Kaynak: AA