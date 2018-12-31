Kaymakam Ünlüsoy ve Belediye Başkanı Mandalı'nın Yeni Yıl Mesajları

Kapaklı Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ünlüsoy mesajında 2019 yılının tüm ülkeye huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Kapaklı'yı geliştirmek ve daha yaşanılır bir hale getirmek için çok çalışacaklarını aktaran Ünlüsoy, şunları kaydetti:

"2018 yılını geride bırakırken, ilçemiz ve ülkemiz adına güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığımız yeni bir yılı sizlerle birlikte karşılamanın mutluluk ve heyecanını yaşıyorum. 2019'da da ilçemizi her alanda geliştirmek, vatandaşlarımızın geleceğe ümit ve güvenle bakmalarını sağlamak amacıyla toplumun tüm kesimleriyle birlikte işbirliği içerisinde daha fazla çalışmaya devam edeceğiz.



2019 yılının birlik ve beraberlik içinde ilçemize, milletimize ve ülkemize kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diler, Kapaklılı hemşehrilerimin ve tüm çalışma arkadaşlarımın yeni yılını kutlar, saygı ve selamlarımı sunarım."

"Halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik"

Kapaklı Belediye Başkanı İrfan Mandalı da 2018 yılında vatandaşlara iyi hizmet vermek içim gayret gösterdiklerini belirtti.

2018 yılında yaptıkları çalışmaların üstüne koyarak çalışmalarına devam edeceklerini belirten Mandalı, "2018 yılı içerisinde, halkımıza hizmetin en iyisini sunmak için yoğun bir çaba gösterdik. Vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmek, karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak amacıyla hizmetlerimizde katılımcı bir anlayış sergiledik. Kentimizde alt yapısından üst yapısına kadar birçok alanda çalışmalar yaptık. Yeni yılda ilçemizi her yönden daha ileriye götürmenin heyecanı ve gayreti içinde olacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA