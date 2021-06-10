Kaymakam Ünal ve Genel Sekreter Bayrakçı yapılan çalışmalar ve planlanan projeleri görüştü
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Kaymakam Ünal ve Genel Sekreter Bayrakçı yapılan çalışmalar ve planlanan projeleri görüştü

Kaymakam Ünal ve Genel Sekreter Bayrakçı yapılan çalışmalar ve planlanan projeleri görüştü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'nın Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal'ı ziyaretinde, ilçe yapılan çalışmalar ve planlanan projeler görüşüldü.

Bilecik İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı'nın Osmaneli Kaymakam Yüksel Ünal'ı ziyaretinde, ilçe yapılan çalışmalar ve planlanan projeler görüşüldü.

İl Özel İdaresinde görevli inşaat mühendisi Füma Çelik'in de katıldığı ziyarette, Ünal ve Bayrakçı, Osmaneli ve köyleriyle ilgili yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Bayrakçı "Kaymakam Yüksel Ünal'a bizleri makamında ağırlamasından dolayı teşekkür ediyorum merkez ve köylerde yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduk" dedi.

Kaymakam Yüksel Ünal ise, "İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Seda Bayrakçı ve beraberinde inşaat mühendisi Füma çelik hanıma nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ziyarette ilçemizde yapılan, çalışmalar, devam eden ve planlanan projeler görüştük" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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