Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
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Kaymakam Ünal, pazarı denetledi

Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, beraberindeki Pandemi Denetim Komisyonu heyeti ile birlikte tam kapanma sürecinde bugün kurulan pazarda korona virüs denetiminde bulundu.

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Yüksel Ünal, beraberindeki Pandemi Denetim Komisyonu heyeti ile birlikte tam kapanma sürecinde bugün kurulan pazarda korona virüs denetiminde bulundu.

Ünal, yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan kapalı ve açık pazaryerleri korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbire uyulup uyulmadığını kontrol etti. Daha sonra bir açıklama yapan Kaymakam Yüksel Ünal, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önce gelmektedir. İlçemizde kurulan pazaryerini Pandemi Denetim Komisyonu olarak denetledik. Alışveriş yapmak için pazaryerlerine gelen vatandaşların, yoğunluk oluşturulmaması için pazar girişinde görevliler tarafından kontrollü olarak girişlerine izin verildi. Esnafımız ve müşteri olarak bulunan vatandaşlarımızın her birinin kendi özdenetimini yapmalarını ve kurallara uyma noktasında istisnasız hassasiyet bekliyorum. Bu sıkıntılı günleri hep birlikte kurallara uyarak başarabiliriz lütfen maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyalım" dedi. - BİLECİK

Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
Kaymakam Ünal, pazarı denetledi
Kaymakam Ünal, pazarı denetledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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