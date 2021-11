Kaymakam Ünal 'Bir Hareketine Bakar Hayat' uygulamasına katıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Osmaneli ilçesinde "Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerince emniyet kemeri uygulaması gerçekleştirildi.

"Bi Hareketine Bakar Hayat" projesi doğrultusunda Ankara-İstanbul Caddesi üzerinde yapılan denetimde Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekiplerince sürücülerin emniyet kemeri kullanıp kullanmadıkları kontrol edildi.

Kaymakam Yüksel Ünal'ın katılımıyla trafik uygulamasına, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Öcal Ersoy, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Orkun Törer, jandarma ve polisler katıldı.

Kaymakam Ünal uygulamada araç şoförlerine emniyet kemerinin hayat kurtardığını hatırlatarak, trafik kurallarına da uyulması konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Ünal, "Emniyet kemerinin takılı olmaması durumunda maalesef ki can kayıpları olabiliyor. Ağır yaralanmalar, sakatlanmalarla karşı karşıya kalınabiliyor. Telafisi mümkün olmayan can kayıplarının engellenmesi için emniyet kemerimizi mutlaka takmamız lazım. Emniyet kemeri kullanımının kazalarda can kaybını yüzde 45, ağır yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltmaktadır" dedi.

Ardından Kaymakam Ünal uygulama çerçevesinde 'Bir Hareketine Bakar Hayat' temalı program kapsamında direksiyon başına geçerek videolu mesaj verdi. - BİLECİK