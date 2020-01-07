Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti
Haberler » Güncel » Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti - Haber

Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.

07.01.2020 09:37 | Son Güncelleme: 07.01.2020 09:42
Kaymakam Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti

Kaymakamı Kemal Ülkü, Ortakçı Mahallesi'ne giderek incelemelerde bulundu.


Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü Mahalle ziyaretleri kapsamında, İlçe Komutanı Tevfik Ural ve İlçe Emniyet Amiri ile birlikte Ortakçı Mahallesi'ni ziyaret etti.


Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini yerinde dinleyen Kaymakam Ülkü'ye Mahalle muhtarı Ali Başalı da eşlik etti. Daha sonra hane ziyaretleri ve sağlık evini ziyaret eden Kaymakam Ülkü, Hamamlar Mevkiinde de incelemelerde bulunarak Mahalle muhtarı Başalı'dan bölge hakkında bilgi aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler