Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret

25.12.2020 12:54 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:59
Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Buharkent İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret ederek İlçe Emniyet Amir v. Fatih Topaloğlu'ndan işleyiş ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kaymakam Ülkü, pandemi süreci ile birlikte sağlık çalışanları gibi tüm güvenlik güçlerinin de iş yoğunluğunun bir kat daha arttığını kaydetti. Polis ekiplerine çalışmalarında kolaylıklar dileyen Ülkü, "Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs ülkemizde de binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Polis ve jandarma teşkilatlarımızın bu zorlu süreçte iş yoğunluğu bir kat daha artarken, tüm güvenlik güçlerimiz gece gündüz özverili bir şekilde çalışarak hem halkımızın huzur ve güveni hem de sağlığı ile ilgili alınan kurallara uymaları doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Tüm güvenlik güçlerini bugüne kadar gösterdikleri çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmaların devamını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret
Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret
Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret
Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Fuat Oktay Hulusi Akar İsmail Demir Süleyman Soylu
Magazin Burak Özçivit Seren Serengil Oktay Kaynarca Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Can Bartu Vitor Hugo Burak Yılmaz Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kız Türk Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaymakam Ülkü'den İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 13:21:19. #1.15#
title