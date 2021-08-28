Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi
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Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçe merkezinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçe merkezinde bulunan şehit ve gazi ailelerini ziyaret etti.

Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin kıymetli ailelerini ziyaret eden Kaymakam Uçar, burada bir süre sohbet ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinleyerek isteklerinin olup olmadığını sordu. Şehit ve gazi aileleriyle sıklıkla bir araya gelen Kaymakam Uçar, ailelere de çeşitli hediyeler takdim etti. - ADIYAMAN

Kaymakam Uçar, şehit ve gazi aileleriyle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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