Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı

Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, yılın ilk mahsul patlıcan hasadına katıldı.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, yılın ilk mahsul patlıcan hasadına katıldı. Oğuzeli'nin doğal kurutmalık merkezi haline geldiğinin altını çizen Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, "Oğuzeli'nde yetişen ürünler tarladan tezgaha ilçe ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlıyor" dedi.

Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, ilçede başlayan yılın ilk mahsul patlıcan hasadı katılarak, hasat yaptı. Kaymakam Uçar, "Yıllık ortalama yaklaşık 150 milyon adet kurutmalık üretiliyor. Bu ürünler ülkemizin hatta dünyanın dört bir yanına ilçemizden gidiyor. Dolayısıyla kurutmalık artık ilçenin ekonomik bir değerine dönüşmüş durumda. Sezon geldiği zaman kadınlarımız için de gelir kapısı oluyor. Hemen hemen her evin önünde bu patlıcan, biber, kabak ve tüylü acur oyan kadın manzarasıyla karşılaşabilirsiniz. Kadınlarımız sebzelerin içlerini oyarak iğne yardımıyla iplere dizdikten sonra ilçenin hakim tepelerindeki çatı diye tabir edilen çardaklara asılarak kurutuyorlar. Tamamen organik olarak tarladan nasıl gelmişse evlerde işlenerek tüketiciye sunuluyor. Oğuzeli kurutmalıklarının başka bir coğrafyada yetişmesi, üretilmesi pek mümkün değil. Farklı bir lezzeti ve aroması olan Oğuzeli kurutmalıklarımızı tüm vatandaşlarımıza güvenle tüketmelerini tavsiye ediyorum. Ayrıca Oğuzeli Belediyemiz bu yıl Oğuzeli Kurutmalığı (patlıcan, biber, tüylü acur ve kabak) olarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescilleterek, coğrafi işaretini aldı. Bununla beraber ürünlerimizin marka değeri daha çok arttı. Bu girişiminden dolayı Oğuzeli Belediye Başkanımız Mehmet Sait Kılıç Bey ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - GAZİANTEP

Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

'Sarı altın' olarak nitelendirilen mısırda hasat başladı! Üreticiler bu yılki verimden memnun
"Sarı altın" olarak nitelendirilen mısırda hasat başladı! Üreticiler bu yılki verimden memnun
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Mustafa Şentop Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Deniz Akkaya Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Metin Oktay Fatih Terim Rıza Kayaalp Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Uçar, patlıcan hasadı yaptı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.8.2021 12:43:11. #1.15#

title