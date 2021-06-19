Kaymakam Uçar, esnaflarla bir araya geldi
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Kaymakam Uçar, esnaflarla bir araya geldi

Kaymakam Uçar, esnaflarla bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret etti.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, esnafları ziyaret etti.

Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesini ziyaret eden Kaymakam Uçar, burada faaliyet gösteren esnafları ziyaret ederek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi. Esnafların kendisine ilettiği talepleri de not alan Kaymakam Uçar, esnaflara bol kazançlar temennisinde bulundu. Kendilerini ziyaret eden Kaymakam Uçar'dan dolayı oldukça mutlu olduklarını dile getiren esnaflar ise Kaymakam Necdet Uçar'a, teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaymakam Uçar, esnaflarla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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