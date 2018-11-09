Kaymakam Uçar'dan '10 Kasım' Mesajı

Van'ın Tuşba Kaymakamı Meral Uçar, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Uçar, yayımladığı mesajda; "Cumhuriyetimizin kurucusu ve milli mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 80. yılında şükran ve saygıyla yad ediyoruz. Demokratik, laik ve çağdaş değerlerle oluşturulmuş en büyük eser olan cumhuriyet başta olmak üzere elde ettiği başarıların tamamını aziz Türk milletine mal eden Ulu Önder Atatürk, dünya tarihinin en başarılı mücadelesi ile bağımsızlığını kazanmış ve Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Cumhuriyetin fertleri olarak bizlere düşen görev, uğrunda büyük bedeller ödenerek bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyetini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği güçlü yarınlara taşımak, sonsuza dek yaşatmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü milli mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularımla anıyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - VAN