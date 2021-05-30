Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu

Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerini gezerek incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Çelikhan Kaymakamı Necdet Uçar, ilçede faaliyet gösteren hayvan çiftliklerini gezerek incelemelerde bulundu.

İlçede bulunan Abuzer Atmaca'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğini gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Uçar, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Hayvancılığın öneminden bahseden Kaymakam Uçar, işletme sahibi Abuzer Atmaca'yla bir süre sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını da dinledi.

Kaymakam Uçar, Atmaca'ya çalışmalarında başarılar diledi. - ADIYAMAN

Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu
Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Süleyman Soylu Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Demet Evgar Ebru Gündeş İlker Kaleli Barış Murat Yağcı
Spor Enes Ünal Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaymakam Uçar, çiftlikte incelemelerde bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.5.2021 17:44:44. #1.14#

title