Kaymakam Türköz'den ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'ı ziyaret etti.

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç'ı ziyaret etti.

Kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerini sürdüren Kaymakam Türköz, Karabük Göç İdaresi Müdürlüğü çalışmaları hakkında, İl Müdürü Osman Dorkaç'dan bilgiler aldı.

Kaymakam Türköz, Dorkaç ve İl Göç İdaresi Müdürlüğünde görevli personellere çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Dorkaç da Kaymakam Türköz'e ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu