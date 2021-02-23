Kaymakam Türkmen, öğrencilerle bir araya geldi

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Çöltepe İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oldu.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, Çöltepe İlköğretim Okulunu ziyaret ederek öğrencilerin yeni eğitim öğretim yılı heyecanına ortak oldu.

Okulda öğrencilerle bir araya gelen Türkmen, eğitime büyük önem verdiklerini söyledi.

Türkmen, "Maalesef tüm dünyayı etkisi altına salgından dolayı ara versek de ilk olarak tekrar açılan köy okullarımızla evlatlarımızın mutluluğa ortak olmak istedik. Temennimiz salgının en kısa sürede sona ermesi ve tüm okullarımızın yüz yüze eğitime başlamasıdır." dedi.

Daha sonra Çöltepe Sağlık Ocağını ziyaret eden Türkmen, canla başla çalışan sağlık personellerinin talep ve sorunlarını dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz