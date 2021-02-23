Kaymakam Türkmen, Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret etti

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert ile Çağlayan Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret ederek, bilgi aldı.