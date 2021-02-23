Kaymakam Türkmen, Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret etti
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Kaymakam Türkmen, Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret etti

23.02.2021 17:59 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:04
Kaymakam Türkmen, Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret etti

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert ile Çağlayan Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret ederek, bilgi aldı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert ile Çağlayan Lastik Kaplama Fabrikasını ziyaret ederek, bilgi aldı.

Türkmen, ilçe istihdama katkı sağlayan fabrikayı ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Fabrika yetkilileri, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkmen ve beraberindekilere teşekkür etti.

Türkmen, Çöltepe Mahallesinde sürdürülen üst yapı çalışmalarını da inceledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Gündüz

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