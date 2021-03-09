Kaymakam Türkman iş sezonu öncesi birimleri ziyaret etti

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, iş sezonu öncesi ilçelerdeki belediye birimlerini ziyaret ederek, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili ve Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, iş sezonu öncesi ilçelerdeki belediye birimlerini ziyaret ederek, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, beraberindeki Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Mucip Tapan ile Çaldıran ilçesini ziyaret etti. İlk olarak Çaldıran Kaymakamı Yusuf Durani Dinç'le bir araya gelen Kaymakam Türkman, daha sonra Van Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki yol yapım şantiyesini ziyaret etti. Bahar mevsimiyle birlikte açılması beklenen iş sezonu öncesi belediye görevlileriyle devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunan Kaymakam Türkman, "İş sezonu öncesi Van Büyükşehir Belediyemizin bünyesinde ilçelerde faaliyet gösteren birimleri ziyaret ediyoruz. İlçelerimizde yapımı devam eden ve yapılması planlanan işlerimizin yanı sıra halkımızın acil taleplerine de anında cevap vermek için görüş alışverişinde bulunduk. Kent genelinde halkımıza daha güzel hizmet vermek için planlamalarımızı yapıyoruz. Altyapıdan üst yapıya, tarım ve hayvancılıktan turizme kadar birçok alanda halkımıza hizmet vereceğimiz bu iş sezonumuzun şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı