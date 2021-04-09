Kaymakam Türkman'dan kahraman polislere ziyaret
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Kaymakam Türkman'dan kahraman polislere ziyaret

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Kaymakam Türkman'dan kahraman polislere ziyaret

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türman, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle polisleri ziyaret etti.

Van'ın Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türman, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıldönümü ve Polis Haftası nedeniyle polisleri ziyaret etti.

Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Polis Haftası nedeniyle Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğünü ve Şehit Haluk Varlı Polis Merkezi Amirliğini ziyaret ederek, bağlı personelin Polis Haftası'nı kutladı. Türk Polis Teşkilatının mazisinin kahramanlıklarla dolu olduğunu dile getiren Kaymakam Türkman, "Emniyet teşkilatımız, ilçemizde de huzur ve refahı sağlamak için gece gündüz demeden görevini ifa etmeye devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de aynı aşkla halkımızın hizmetinde, devletimizin verdiği yetkiyle görevlerini yerine getiren ve gerektiğinde canlarını hiçe sayan polislerimizin haftasını kutluyorum. Bu vesileyle şehit olan polislerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyor, görevleri başındaki tüm polislerimize ve değerli ailelerine saygılarımı sunuyorum" dedi. - VAN

Kaymakam Türkman'dan kahraman polislere ziyaret
Kaymakam Türkman'dan kahraman polislere ziyaret
Kaymakam Türkman'dan kahraman polislere ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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