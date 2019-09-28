Kaymakam, Türkiye üçüncüsü sporcuyu ödüllendirildi

28.09.2019 10:34

Kütahya'nın Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Türkiye üçüncüsü olan ve Milli takıma çağrılan Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bor Spor Kulübü sporcusu Serkan Kavgacı'yı ve Antrenör Efraim Kavgacı'yı plaketle ödüllendirdi.



Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Mersin'de yapılan taekwondo müsabakalarında Türkiye üçüncüsü olan ve akabinde Avrupa Şampiyonası Milli Takımı'na çağrılan Serkan Kavgacı ve Antrenör Efraim Kavgacı'yı, Emet Bor İşletme Müdürlüğü Bor Spor Kulübü yöneticileri Halil Mallı, Murat Macit ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık ile birlikte makamında kabul ederek, başarılarından dolayı tebrik etti ve plaketle ödüllendirdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA