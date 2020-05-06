Kaymakam Türker, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede 1224 vatandaşa ekonomik istikrar paketi kapsamında 1 milyon 224 bin lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede 1224 vatandaşa ekonomik istikrar paketi kapsamında 1 milyon 224 bin lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Türker, makamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Borçka'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürülen mücadele ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pandemi ile yürütülen mücadele kapsamında ilçede 362 vatandaşa gıda ve temizlik kolisi yardımı yapıldığını belirten Türker, 900 vatandaşa da çağrı hatlarına gelen yardım talepleri üzerine Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla hizmet götürüldüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Borçka'da da salgınla mücadelenin yanı sıra vatandaşların bu zor süreçte ekonomik sıkıntı yaşamaması için her türlü çalışmanın yapıldığını anlatan Türker, "Bu kapsamda ilçemizde devletimizce 1224 vatandaşımıza Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 1 milyon 224 bin lira nakdi yardım yapıldı. Kaymakamlığımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla da 170 bin 400 lirayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 41 hayırsever vatandaşımız da bu yardımlara katkıda bulundu." dedi.

İlçede esnaf ve vatandaşlara 40 bin 580 ücretsiz maske dağıtıldığını kaydeden Türker, "333 vatandaşımız için seyahat izin belgesi düzenlendi. 111 vatandaşımıza ilaçları teslim edildi, 1485 vatandaşımızın izolasyon süreci oluşturulan ekipçe takip edildi. Sokağa çıkma yasağı bulunan ihtiyaç sahibi 332 çocuğumuza kıyafet hediye ettik. Bunların yanı sıra ramazan ayı dolayısıyla köylerimize pide dağıtıyoruz." diye konuştu.

Türker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan yasak ve kurallara uymayan 52 kişiye idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA