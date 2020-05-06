Kaymakam Türker, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Türker, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu

Kaymakam Türker, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu
06.05.2020 13:48 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:20

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede 1224 vatandaşa ekonomik istikrar paketi kapsamında 1 milyon 224 bin lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Borçka Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, ilçede 1224 vatandaşa ekonomik istikrar paketi kapsamında 1 milyon 224 bin lira nakdi yardım yapıldığını bildirdi.

Türker, makamında basın mensuplarıyla bir araya gelerek Borçka'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sürdürülen mücadele ve Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Pandemi ile yürütülen mücadele kapsamında ilçede 362 vatandaşa gıda ve temizlik kolisi yardımı yapıldığını belirten Türker, 900 vatandaşa da çağrı hatlarına gelen yardım talepleri üzerine Vefa Sosyal Destek Gruplarıyla hizmet götürüldüğünü söyledi.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Borçka'da da salgınla mücadelenin yanı sıra vatandaşların bu zor süreçte ekonomik sıkıntı yaşamaması için her türlü çalışmanın yapıldığını anlatan Türker, "Bu kapsamda ilçemizde devletimizce 1224 vatandaşımıza Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında 1 milyon 224 bin lira nakdi yardım yapıldı. Kaymakamlığımız bünyesindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı vasıtasıyla da 170 bin 400 lirayı ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. 41 hayırsever vatandaşımız da bu yardımlara katkıda bulundu." dedi.

İlçede esnaf ve vatandaşlara 40 bin 580 ücretsiz maske dağıtıldığını kaydeden Türker, "333 vatandaşımız için seyahat izin belgesi düzenlendi. 111 vatandaşımıza ilaçları teslim edildi, 1485 vatandaşımızın izolasyon süreci oluşturulan ekipçe takip edildi. Sokağa çıkma yasağı bulunan ihtiyaç sahibi 332 çocuğumuza kıyafet hediye ettik. Bunların yanı sıra ramazan ayı dolayısıyla köylerimize pide dağıtıyoruz." diye konuştu.

Türker, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan yasak ve kurallara uymayan 52 kişiye idari para cezası uygulandığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti Haberler
İngiltere'de, yasak aşkını iki kez evine çağıran Bilim Kurulu üyesi istifa etti
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar Haberler
Darbe tartışmalarına Davutoğlu da katıldı: Gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü Haberler
Süper Lig'in eski futbolcusu Cevher Toktaş, 5 yaşındaki oğlunu hastanede boğarak öldürdü
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti Haberler
Arızalı aracı değiştirilmeyen vatandaş, aracına astığı afişlerle firmayı ifşa etti
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak Haberler
Son Dakika: Süper Lig başta olmak üzere tüm profesyonel ligler, 12-13-14 Haziran'da başlayacak
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Haberler
Acun Ilıcalı, Dominik'te mahsur kaldığı 20 yaşındaki sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Esra Erol, koronavirüs vakasından sonra şimdi de küfür olayıyla sarsıldı
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
Suriyeliler en çok hangi illerimizde yaşıyor? İşte en fazla mülteci bulunan 10 şehrimiz
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
İş yerinde çıkan yangında kasadaki paralar da kül oldu
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Erdoğan yüzde 49.9, İmamoğlu 17.7
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
Ece Üner, YKS tarihine ilişkin yorumuyla sosyal medyada gündem oldu
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
15 TL'lik Van çöreğinin içinden, 6.500 liralık uyuşturucu çıktı
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
Büyükçekmece'de bir şoför kurallara uymayarak minibüsü yolcuyla doldurdu
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
2,5 yaşındaki minik Derin'den yasağa uymayanlara şirin tepki: Sizi doktora götürürüm, iğne yapar 'cıss' diye
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında 'yeni normal' sürecinin 4 kuralını anlattı
Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, salgında "yeni normal" sürecinin 4 kuralını anlattı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
İmamoğlu, İBB'de 15 yıldır görev yapan Gelirler Müdürü Yakup Keskin'i görevden aldı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Vatandaş isyanda! Korona sürecinde yapılan online alışverişler, kargo şikayetlerini artırdı
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
Oruç tuttuğu gün alkolmetre yüzünden ehliyetinden olan sürücü, ehliyetine kavuşmayı bekliyor
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
LGS sonuçları 16 Temmuz'da MEB'in internet sitesinden açıklanacak
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Adana'da pazarda denetim yapan memurlar darp edildi
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
Kılıçdaroğlu; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan için evden çıktı
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
İdamları için el kaldıran Demirel, pişman olmuştu! Denizler, 48. ölüm yıl dönümünde anılıyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'ndeki kalabalığı eleştirdi: İyi bir görüntü vermedi
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
ABD'de polisin sarhoş sanarak durdurduğu aracın şoförü 5 yaşında çocuk çıktı
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Otobüs biletlerine tavan fiyat uygulaması geliyor! Son kararı Erdoğan verecek
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 6 Mayıs 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: 'İmmün plazma' hastaları çabuk iyileştiriyor
Bilim Kurulu Üyesi Çelik: "İmmün plazma" hastaları çabuk iyileştiriyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Beşiktaş, Atiba Hutchinson ile yollarını ayırıyor
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Hadise, birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Ömer Döngeloğlu'nun eşi ve çocuklarının koronavirüs test sonuçları negatif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Kemal Sunal Hande Erçel Hatice Çarpar
Spor Can Bartu Caner Erkin Lionel Messi Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Karar Haziran Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kaymakam Türker, basın mensuplarına bilgilendirmede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.5.2020 15:39:33. #1.14#
title