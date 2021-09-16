Kaymakam Turgut Gülen Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Haberler
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Kaymakam Turgut Gülen Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

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Kaymakam Turgut Gülen Şehit Ailelerini Ziyaret Etti

Kaymakam Turgut Gülen Şehit Ailelerini Ziyaret EttiSayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, İlçe Emniyet Müdür V. Savaş ÖZKAYA ve İlçe Müftüsü Mahmut TAŞYAPAN şehit ailelerimizi ziyaret etti.

Kaymakam Turgut Gülen Şehit Ailelerini Ziyaret EttiSayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN, Belediye Başkanı Özkan ALTUN, İlçe Emniyet Müdür V. Savaş ÖZKAYA ve İlçe Müftüsü Mahmut TAŞYAPAN şehit ailelerimizi ziyaret etti. Ziyarette İlçe Müftüsü Mahmut TAŞYAPAN tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak tüm şehitlerimizin aziz ruhlarına hediye edildi.

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Haber: Kaymakam Turgut Gülen Şehit Ailelerini Ziyaret Etti - Haberler
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