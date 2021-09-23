Kaymakam Turgut GÜLEN'e Ziyaret

KAYSERİ (Habermetre) - Kaymakam Turgut GÜLEN'e ZiyaretKOSGEB Kayseri Başkanlık Müşaviri Dilaver EKİNCİ ve Samağır Muhtarı Bahattin ÖZPOLAT, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri