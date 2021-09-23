Kaymakam Turgut GÜLEN'e Ziyaret
Kaymakam Turgut GÜLEN'e ZiyaretKOSGEB Kayseri Başkanlık Müşaviri Dilaver EKİNCİ ve Samağır Muhtarı Bahattin ÖZPOLAT, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
KAYSERİ (Habermetre) - Kaymakam Turgut GÜLEN'e ZiyaretKOSGEB Kayseri Başkanlık Müşaviri Dilaver EKİNCİ ve Samağır Muhtarı Bahattin ÖZPOLAT, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.
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