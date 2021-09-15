Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Kaymakam Turgut GÜLEN'e Hayırlı Olsun ZiyaretiKayseri Başsavcı Vekili Ömer DEMİRGÖZ ve Belediye Başkanı Özkan ALTUN, Sayın Kaymakamımız Turgut GÜLEN'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundular.

Habermetre - Son Dakika Haberleri