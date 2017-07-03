Kaymakam Turan, Oltu Taşı İşletmecilerini Dinledi

Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu taşı işletmecileriyle bir araya gelerek, sorunlarını dinledi.



Oltu taşı işletmecilerini ziyaret eden Turan, esnafın sorunlarını dinleyerek, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Turan, yaptığı konuşmada, Oltu taşının yöre halkına bir lütuf olduğunu söyledi.



Oltu taşı işletmecilerinin ham maddeyi cevhere dönüştürdüğünü dile getiren Turan, yerel yönetimler olarak kendilerinin de esnafa destek olmaya çalıştığını ifade ettti.



Turan, şunları kaydetti:



"Oltu Belediyemiz, sizlerin çok daha nezih şartlarda çalışabilmesi adına, imkanları dahilinde, işlevsel bir iş hanı inşa etmenin gayreti içerisinde. Bununla birlikte Oltu Kaymakamlığı olarak bizler de ses getireceğini düşündüğümüz önemli bir projenin hazırlığı içindeyiz. Yeni bir slogan ve yeni bir pazarlama stratejisi ile sektöre hatırı sayılır bir ivme kazandırmayı planlıyoruz."



Oltu taşı işletmecileri, ziyaretlerinden dolayı Turan'a teşekkür etti.