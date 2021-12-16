Kaymakam Tunç'tan kan bağışına destek

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, kan bağışında bulundu.

Kaymakamlık binasında önünde kurulan Kızılay Kan Merkezinde gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmelerin ardından kan bağışında bulunan Kaymakam Tunç, sağlıklı insanların 3 ay aralıklarla kan verebileceğini söyledi.

Kan vermenin hayat kurtaracağını dile getiren Tunç, "Kan bağışında bulunmak bir hayat kurtarmakla eş değerdir. Aynı zamanda kendi sağlığımız açısından da kan bağışı önemlidir. Herkesin bu tür kampanyalara karşı duyarlı olmasını ve destek vermesini diliyorum. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Tunç, vatandaşların 31 Aralık'a kadar Kızılay Kan Merkezinde kan bağışında bulunabileceklerini bildirdi.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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