Kaymakam Tunç, İçkale'deki restorasyon çalışmalarını inceledi

ŞIRNAK (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Kültür ve Turizm Bakanlığınca tarihi İçkale'de başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi.

Cizre'de Kale Mahallesinde bulunan ve 1. derece arkeolojik sit alanı olan İçkale'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca ihalesi yapılan "Şırnak-Cizre İçkale Yapıları Restorasyonu ve Çevre Düzenleme Yapım İşi" kapsamında sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Tunç, tarihi İçkale'de devam eden restorasyon ve çevre düzenleme çalışmalarını inceleyerek, ilgili firma yetkililerinden bilgi aldı.

AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri

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