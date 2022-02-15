Kaymakam Tugay Cantürk göreve başladı
İhlas Haber Ajansı - Politika
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Burdur'un Tefenni ilçe Kaymakamlığına atanan Tugay Cantürk göreve başladı.
TEFENNİ, BURDUR (İHA) - Burdur'un Tefenni ilçe Kaymakamlığına atanan Tugay Cantürk göreve başladı.
Tefenni ilçe Kaymakamlığı görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından dil kursuna görevlendirilen Safa Kahraman'ın yerine Tugay Cantürk atandı. İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Cantürk göreve başladı. - BURDUR
İhlas Haber Ajansı - Politika