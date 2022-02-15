Kaymakam Tugay Cantürk göreve başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kaymakam Tugay Cantürk göreve başladı

İhlas Haber Ajansı - Politika
 - Güncelleme:
Kaymakam Tugay Cantürk göreve başladı

Burdur'un Tefenni ilçe Kaymakamlığına atanan Tugay Cantürk göreve başladı.

TEFENNİ, BURDUR (İHA) - Burdur'un Tefenni ilçe Kaymakamlığına atanan Tugay Cantürk göreve başladı.

Tefenni ilçe Kaymakamlığı görevini yürütürken İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından dil kursuna görevlendirilen Safa Kahraman'ın yerine Tugay Cantürk atandı. İçişleri Bakanlığınca görevlendirilen Cantürk göreve başladı. - BURDUR

İhlas Haber Ajansı - Politika

İçişleri Bakanlığı, Tefenni, Burdur, Politika, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title