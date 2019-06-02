Kaymakam, trafik denetledi

Başlayan 9 günlük Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında oluşan yoğun trafik nedeniyle, tüm Türkiye'de olduğu gibi Ordu'da da trafik denetim ve kontrolleri üst seviyeye çıkarıldı.

Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten de, Ramazan Bayramı öncesi 81 ilde hayata geçirilen trafik uygulaması kapsamında, Altınordu ilçesinde bulunan uygulama noktalarında trafik kontrolü yaparak, bayram tatili süresince yolculuk yapacak sürücüleri uyardı.

Altınordu ilçesinde bulunan polis ve jandarma uygulama noktasında görevli ekiplerden yürütülen çalışmalar, yapılan uygulamalar hakkında da bilgi alan Kaymakam Erten, görevli ekiplere işlem gerektiren hususlar üzerinde titizlikle durmalarını istedi.

Trafik kontrollerinde durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcularla sohbet eden Kaymakam Erten, sürücülerden huzur içinde sevdiklerine ulaşabilmeleri için trafik kurallarına uymalarını istedi ve hayırlı yolculuklar dileğinde bulundu.

Trafik kontrol ve denetimlerine ilişkin açıklamada bulunan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, "Ramazan Bayramı münasebetiyle 9 günlük tatil sürecine girmiş bulunuyoruz. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla İçişleri Bakanlığımızın almış olduğu birtakım tedbirler var. Bu tedbirlere bağlı olarak bizler de Altınordu ilçemizdeki uygulama noktalarındaki trafik kontrol ve denetimlerimizi artırdık. Biz de alınan tedbirleri ve yapılan uygulamaları yerinde denetliyoruz. Sürücülerimize uyarılarda bulunuyoruz" dedi. - ORDU

Kaynak: İHA