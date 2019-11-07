Kaymakam Tortop'un köy ziyaretleri

07.11.2019 11:24 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:24

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köy ziyaretlerine devam ediyor.

Ziyaret kapsamında Çukurca ve Karadirek köylerini ziyaret eden Kaymakam Tortop, vatandaşlarla sohbet ederek köy muhtarından bilgi aldı.



Yapılan ziyaretlerde köyde bulunan eksiklikleri yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirten Tortop, yapılan hizmetler ve iş programına alınan faaliyetler hakkında da vatandaşlara bilgi verildiğini söyledi.

Kaymakam Tortop'a ziyareti sırasında İlçe Garnizon Komutanı Asteğmen Mehmet Yurt, İlçe Emniyet Müdürü Hanifi Savur, İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Hasan Salman, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı Müdürü Şuayip Binbir, Köylere Hizmet Götürme Birliği Encümen Üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, Mevlüt Özaydın ve İl Genel Meclisi Üyesi İbrahim Kaynak eşlik etti.

Kaynak: AA