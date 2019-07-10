Kaymakam Topaloğlu'nun şehit ailesini ziyareti

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu, Hakkari Yüksekova'da 1991'de teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen İsa Doğan'ın Doğanlar köyünde yaşayan ailesini tarlada çalıştıkları sırada ziyaret etti.

Kaymakam Topaloğlu'nu, hiç ummadıkları bir anda karşılarında gören Doğan ailesi oldukça şaşırdı.

Kaymakam Mehmet Miraç Topaloğlu'nun sürpriz ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan ailesi Kaymakam Mehmet Mirac Topaloğlu na teşekkür etti.

Doğan ailesiyle bir süre görüşen Topaloğlu, ailenin bir isteklerinin olup olmadığını sorarak "Talepleriniz bizim için emirdir. Kapımız da gönlümüzde her zaman şehit ailelerine açık. Bize düşen şehidin ailesinin, yakınlarının yanında olmaktır. Şehitlerimizi unutmayacağız, unutturmayacağız. Devletimiz ve milletimiz tüm şehitlerimize her zaman minnettardır ve dahi emanetleri namusumuzdur"dedi.

Kaymakam Mehmet Mirac Toplaoğlu'na ziyarette İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Sercan Polat eşlik etti.

Kaynak: AA